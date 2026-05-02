2児の母・西山茉希、2パターンの鰻料理 “GWへのスタミナ注入飯”披露に「焼色最高」「贅沢使い」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】モデルの西山茉希が5月2日、自身のInstagramを更新。鰻を使用した豪華な手料理を披露し、話題となっている。
【写真】40歳2児のママモデル「贅沢使い」2パターンの鰻料理
西山は「鰻の日。丼派と定食派に分かれる姉妹あるある」「GWへのスタミナ注入飯」とつづり、家族のために料理を作る様子を動画で投稿。グリルで香ばしく焼き上げた鰻の蒲焼をはじめ、卵焼き、豆腐と乾燥野菜の味噌汁、コーンやトマト、鶏肉などを合わせた千切りキャベツのサラダ、新潟産の炊きたて白米が並ぶ食卓を披露した。
ハッシュタグでは「＃ババが持たせてくれた鰻」と、鰻が頂き物であることも明かし、鰻丼と蒲焼定食の2パターンを用意した様子も公開。さらに、「連休の人 部活の人 お仕事の人」「バラバラを整える。脳内パズルのGW開始」と、家族それぞれのGWの過ごし方にも触れている。
この投稿にファンからは「豪華な食卓」「スタミナ飯の極み」「焼色最高」「絶対に美味しいやつ」「手早く作ってて尊敬する」「GW、結構忙しいですよね」「贅沢使い」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳2児のママモデル「贅沢使い」2パターンの鰻料理
◆西山茉希、GWへのスタミナ注入飯披露
西山は「鰻の日。丼派と定食派に分かれる姉妹あるある」「GWへのスタミナ注入飯」とつづり、家族のために料理を作る様子を動画で投稿。グリルで香ばしく焼き上げた鰻の蒲焼をはじめ、卵焼き、豆腐と乾燥野菜の味噌汁、コーンやトマト、鶏肉などを合わせた千切りキャベツのサラダ、新潟産の炊きたて白米が並ぶ食卓を披露した。
◆西山茉希の投稿に反響
この投稿にファンからは「豪華な食卓」「スタミナ飯の極み」「焼色最高」「絶対に美味しいやつ」「手早く作ってて尊敬する」「GW、結構忙しいですよね」「贅沢使い」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】