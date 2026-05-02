◆第７１回京王杯スプリングＣ・Ｇ２（５月２日、東京競馬場・芝１４００メートル、良）＝１着馬に安田記念優先出走権伝統の１４００メートル重賞が１８頭で争われ、２番人気のダノンセンチュリー（牡４歳、美浦・萩原清厩舎、父フィエールマン）は、９着。連勝は３で止まり、重賞初制覇はならなかった。ダミアン・レーン騎手は１９年タワーオブロンドン、２０年ダノンスマッシュに続く当レース３勝目を逃した。過去４戦４勝と