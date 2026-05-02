カージナルスに敗れ3連敗【MLB】カージナルス 7ー2 ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に2-7で敗れ、今季初となる3連敗を喫した。スター打者が並ぶ打線がかみ合わず、直近3試合はいずれも2得点以下。もどかしい試合が続く中、試合後にテオスカー・ヘルナンデス外野手は「受け入れるしかない」と心境を吐露した。現在のドジャースは地区首位にこそいるものの、大