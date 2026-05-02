◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月2日エスコンフィールド）オリックス・エスピノーザが、今季最短の2回2/3を6失点で降板を強いられた。初回2死一、二塁でレイエスに左翼への2点適時二塁打を浴びると、続く清宮幸に右翼へ特大2ランを献上。初回から4失点を喫すると、続く2回は2死二塁でカストロに右前適時打、3回も1死二、三塁で万波に中犠飛を献上。立て直すことができず、毎回失点を喫した。万波の中犠飛