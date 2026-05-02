ダンス＆ボーカルグループ・ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの堀夏喜（２８）が２日、都内で、１ｓｔ写真集「ＬＩＶＩＮＧＦＯＲ」（幻冬舎）の刊行記念イベントを開催した。初写真集を送り出し、「夢であった写真集を出すことができてうれしいです」と笑顔を浮かべた。幻冬舎とＬＤＨがタッグを組み、９カ月連続でＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの書籍を刊行する企画「ＧＬ−９〜ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳＢＯＯＫ〜」の三作目。初写真集で憧れの