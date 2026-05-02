きょうからゴールデンウィーク後半の5連休が始まります。各交通機関は下りのピークを迎え、行楽地などで過ごす人たちで混雑しています。静岡へ向かう親子「今日は静岡に。（Q.何が楽しみ？）僕は友人の結婚式があるので、それがあるのと、いろんな親戚が集まるので子供を見せるのが楽しみです」新幹線はきょう、下りのピークを迎え、午前に東京駅を出発する東海道新幹線「のぞみ」はほぼ満席だということです。東北新幹線の「はや