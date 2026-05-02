きょうからゴールデンウィーク後半の5連休が始まります。各交通機関は下りのピークを迎え、行楽地などで過ごす人たちで混雑しています。

静岡へ向かう親子

「今日は静岡に。（Q.何が楽しみ？）僕は友人の結婚式があるので、それがあるのと、いろんな親戚が集まるので子供を見せるのが楽しみです」

新幹線はきょう、下りのピークを迎え、午前に東京駅を出発する東海道新幹線「のぞみ」はほぼ満席だということです。

東北新幹線の「はやぶさ」などの指定席も午前中、ほぼ満席です。

山形新幹線は倒木などのため、山形駅と福島駅の間の上りで運転を見合わせています。

一方、羽田空港もきょう、連休を海外で過ごす人の出国がピークを迎え、およそ4万人が出国する見込みです。

また、国内線も下りのピークを迎えていて、多くの利用客で混雑しています。

続いて高速道路です。高速も下りのピークを迎えていて、日本道路交通情報センターによりますと、午前11時現在、東北道の羽生パーキングエリア付近を先頭に24キロの渋滞などとなっています。