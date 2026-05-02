高熱を出してしまった男の子。寝込んでいると、猫さんが体の上に乗ってきて……。あまりに尊い優しさを感じる行動がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で120万回以上も再生されています。「猫ってほんと優しいですね」「優しくツンってするのが可愛い！」「心配して見守ってますね」といった声が寄せられました！ 【動画：高熱を出して『寝込んでいる男の子』に……猫が見せた『普段とは違う姿』に涙】 高熱を出してしま