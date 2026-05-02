高熱を出してしまった男の子。寝込んでいると、猫さんが体の上に乗ってきて……。あまりに尊い優しさを感じる行動がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で120万回以上も再生されています。「猫ってほんと優しいですね」「優しくツンってするのが可愛い！」「心配して見守ってますね」といった声が寄せられました！

【動画：高熱を出して『寝込んでいる男の子』に……猫が見せた『普段とは違う姿』に涙】

高熱を出してしまった男の子

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ（@koban0726turuhime1129）」さまに投稿され話題になっているのは、男の子が高熱を出してしまった日のお話です。

この日、投稿者さまの息子さんは高熱を出して寝込んでいたのだそう。するとそこに、猫の「小鼓」くんがやってきたのだそう。

いつもなら、お腹の上に乗って遊ぼうとちょっかいを出すと、撫でてくれる優しいお兄ちゃん。しかし、この日は寝たまま反応がなかったため、小鼓くんも不思議そうな顔で覗き込んでいたそうです。

心配そうに覗き込む猫さん

そして、お兄ちゃんの体調不良を察した小鼓くん。

なんと心配そうに顔をツンと触れてみたり、お兄ちゃんの手をぺろっと舐めたりしていたのだとか！

その後も顔を舐めたり、覗き込んだりしながら、ずっと寄り添っていたという小鼓くん。

優しさ感じる行動がSNSで話題に

飼い主さん曰く、小鼓くんは普段、こんなにベタベタすることはないのだそう。しかし、この日はずっとお兄ちゃんに寄り添っていたそうで、体調不良を心配してくれていたのかも……とのことでした。

そんな小鼓くんのさりげない優しさが伝わってくる光景は、Instagramでも大きな話題になりました。

コメント欄には「猫ってほんと優しいですね」「優しくツンってするのが可愛い！」「心配して見守ってますね」などの声が寄せられ、ふたりの尊い関係に心が温かくなる人が続出しています。

Instagramアカウント「小判つる姫あさひ（@koban0726turuhime1129）」さまでは、小鼓くんをはじめ、3匹の猫さんたちの自由気ままな日常が更新されています。のんびりとした時間が流れるにゃんこライフをのぞいてみてはいかがでしょうか。

写真・動画提供：Instagramアカウント「小判つる姫あさひ」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。