いよいよ井上―中谷戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は2日、東京ドームで、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。世界中で決戦ムードが高まる中、米メディアが公開した井上の“異様”な画像が話題になっている。

本物のモンスターになった？

日本時間1日、米国の権威ある専門誌「ザ・リング」が公式Xを更新。「ザ・モンスター。ナオヤ・イノウエは明日、東京ドームで行われるジュント・ナカタニとの戦いで、スーパーバンタム級統一王座の防衛を目指す」と題し、1枚の画像を公開した。そこでは井上が「ドラゴン」になっていた。

まるで竜の鱗で覆われた防具をまとい、顔を向ける井上。背後には赤い竜がおり、「モンスター」をそのまま表現している。

海外ファンからは「これは凄い試合になるぞ」「待ちきれない！」「ボクシングの真髄だ」「伝説的なステージの一つだ」「最初の4ラウンドがどうなるか……」「イノウエはなぜトップに君臨しているかを証明するだろう」など、決戦ムード高まる画像に期待の声が上がっていた。

一方、日本ファンからは“異様”ともいえる画像に思わず「海外のセンスはよくわからん」「リオレウス希少種が良かったな笑」といった声が上がった。また、人気ゲーム「モンスターハンター」にかけて「中谷潤人はモンスターハンターや」といったコメントも書き込まれた。



（THE ANSWER編集部）