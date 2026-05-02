シンガポール海峡に浮かぶタンカー＝2026年3月、シンガポール（共同）アジアの海域で海賊による船舶ハイジャックや乗組員への傷害といった凶悪犯罪が減少している。日本が主導し発効から2026年で20年のアジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）に基づく情報共有や、関係国の取り締まり強化が背景にある。一方でドローンやサイバー攻撃といった新たな脅威への警戒が必要となっている。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）シン