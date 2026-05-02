1966年に放送開始、毎週日曜夕方5時30分から日本テレビ系で放送中の寄席演芸番組「笑点」は、2026年5月で放送60周年を迎える。これを記念し、日本テレビが持っている最も古いアーカイブ映像となる、初代司会・立川談志さんが大喜利の司会をしている唯一の映像を初公開！その貴重な映像から始まる60年分の“笑いの点”を凝縮した60秒の特別映像を本日5月2日から地上波PRスポットとして放送開始。日テレ公式YouTubeでも公開。日テレ