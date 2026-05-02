1966年に放送開始、毎週日曜夕方5時30分から日本テレビ系で放送中の寄席演芸番組「笑点」は、2026年5月で放送60周年を迎える。これを記念し、日本テレビが持っている最も古いアーカイブ映像となる、初代司会・立川談志さんが大喜利の司会をしている唯一の映像を初公開！その貴重な映像から始まる60年分の“笑いの点”を凝縮した60秒の特別映像を本日5月2日から地上波PRスポットとして放送開始。日テレ公式YouTubeでも公開。

日テレ公式YouTube：https://youtu.be/RnqeRahXKZc

さらに、5月31日（日）には、1時間半の「60周年記念生放送」が決定！放送は夕方4時30分〜6時00分（4時30分〜5時30分 ※関東ローカル / 5時30分〜6時00分 ※全国ネット）。番組の内容は近日中に解禁予定。

本日公開した1968年3月10日の映像は、当時番組にも度々出演し縁も深かった桂米丸さんが亡くなった後に日本テレビに寄贈されたビデオテープに入っていたもの。これまでに確認された中で最も古い放送回の映像で、そこには、若き日の談志さんが、あの「笑点」の半纏をまとい、生き生きと大喜利の司会を務める姿が収められていた。伝説の落語家が、番組の黎明期にどのような空気を作っていたのか――。まさにテレビ史に残る、貴重な瞬間を初公開。

談志さんのモノクロ映像から、映像は歴代の司会者（五代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さんなど）の懐かしいカラー映像へ、そして現代の春風亭昇太らレギュラーメンバーへと、笑いのバトンが繋がれていく。この60秒の映像には、出演者たちが生み出してきた「爆笑」はもちろん、「照れ笑い」「苦笑」「失笑」、そして「泣き笑い」まで、あらゆる「笑い」の表情が詰め込まれており、60年の歴史の中で彼らが紡いできた、笑いの総量が込められた映像となっている。

映像の最後には、出演者たちの笑顔とともに「さあこれからも、笑って笑って生きましょう。」というメッセージが表示され、「笑点」がこれからも「日本の笑い」を届け続けるという、変わらぬ思いを伝える。公開された映像の最後には、山田隆夫による座布団の全没収に驚く、林家たい平の姿も。

そして、この60周年を記念した5月31日のスペシャルな生放送。生放送ならではの緊張感と、何が起こるかわからないドキドキ感。生放送では、どのような「くだらなくて、しょうもない、最高の笑い」が生まれるのか？