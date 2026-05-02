岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第3話が1日に放送され、31年前に発生した事件のキーパーソンが突然の悲劇に見舞われると、ネット上には「そんなことある!?」「まさか」「ますます怪しい」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】第3話でもネット上で「怪しい」の声が続出したもっちゃん（山中崇）本作は、2010年4月27日