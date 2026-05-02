『田鎖ブラザーズ』両親殺害事件のキーパーソンに突然の悲劇 視聴者あ然「そんなことある!?」「まさか」（ネタバレあり）
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第3話が1日に放送され、31年前に発生した事件のキーパーソンが突然の悲劇に見舞われると、ネット上には「そんなことある!?」「まさか」「ますます怪しい」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】第3話でもネット上で「怪しい」の声が続出したもっちゃん（山中崇）
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた兄弟が警察官となり、事件の真相に迫っていくクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷演じる検視官の弟・稔が現代で起こる事件と31年前の両親殺害事件の犯人を追う。
真と稔の両親を殺した犯人と目されていた津田（飯尾和樹）が見つかった。しかし津田は末期がんの状態で病院に運びこまれていて昏睡状態。このまま目を覚まさない可能性もある。犯人かもしれない相手が目の前にいるのに手も足も出せない状況に、真と稔は打ちひしがれる。
一方、管内のアパートで放火殺人と思われる事件が発生。被害者は一人暮らしの20代女性・水澤愛子。事件直前に連絡を取っていた友人・沙紀によると“東郷”という男に付きまとわれていたという。稔は調べるうちにある物証を発見。それは放火事件に隠された謎を解き明かすカギとなっていく…。
放火事件の捜査が進む中、稔は津田が入院している病院を訪れる。するとそこに、もっちゃんこと茂木（山中崇）が「やっぱり心配で…」と姿を見せる。稔と茂木は医師から津田の容体について「薬で眠っていますが明日には話せると思います」と告げられる。
しかしその翌日、津田が何も語ることなく亡くなってしまったことが判明すると、ネット上には「えええええ!?そんなことある!?」「展開めまぐるしすぎるて」「何も聞けないまま…」といった反響や「自然に死んじゃったの？」「まさか暗殺？」「消された…？もっちゃんがますます怪しい」などの投稿が相次いでいた。
【写真】第3話でもネット上で「怪しい」の声が続出したもっちゃん（山中崇）
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた兄弟が警察官となり、事件の真相に迫っていくクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷演じる検視官の弟・稔が現代で起こる事件と31年前の両親殺害事件の犯人を追う。
一方、管内のアパートで放火殺人と思われる事件が発生。被害者は一人暮らしの20代女性・水澤愛子。事件直前に連絡を取っていた友人・沙紀によると“東郷”という男に付きまとわれていたという。稔は調べるうちにある物証を発見。それは放火事件に隠された謎を解き明かすカギとなっていく…。
放火事件の捜査が進む中、稔は津田が入院している病院を訪れる。するとそこに、もっちゃんこと茂木（山中崇）が「やっぱり心配で…」と姿を見せる。稔と茂木は医師から津田の容体について「薬で眠っていますが明日には話せると思います」と告げられる。
しかしその翌日、津田が何も語ることなく亡くなってしまったことが判明すると、ネット上には「えええええ!?そんなことある!?」「展開めまぐるしすぎるて」「何も聞けないまま…」といった反響や「自然に死んじゃったの？」「まさか暗殺？」「消された…？もっちゃんがますます怪しい」などの投稿が相次いでいた。