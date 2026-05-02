過去10年で傾向を探る。☆ステップ王道は【3・6・5・49】の阪神大賞典組。大阪杯組は7頭の出走しかないが1勝、2着1回。日経賞組は2位の2勝だが、勝率、連対率は振るわない。☆前走着順1着【6・4・5・22】が圧倒的。2、3着に好走していた馬も連対率は10％超と上々。5着以下からの勝利はなく、連対率もガクッと数字を落とす。☆世代4歳が【5・3・5・30】で勝率、連対率ともにトップ。次点は5歳で【4・3・1・37】の成績