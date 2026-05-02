「オープンスタンス」に構えて「ハンドファースト」に打つという、従来のアプローチの常識には、ミスを引き起こしやすい側面もあると警鐘を鳴らすのは、気鋭のコーチである池田宗央。 「ヘッドをどんどん走らせれば、アプローチはもっと簡単になります」という池田コーチの”新常識”を学び、”寄せワン”マスターになろう！ 支点を動かさないキーポイントは「クローズス