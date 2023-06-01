TBSラジオ「空気階段の踊り場」（月曜深夜0・00)のディレクターを務める越崎恭平氏が2日までに自身のX（旧ツイター）を更新。38キロのダイエットに成功したお笑いコンビ「空気階段」鈴木もぐらの近影を披露した。越崎氏は「誰？この人、、、」とつづり、ラジオブースで笑顔の鈴木の写真を投稿したもの。鈴木は4月6日の同放送で、3カ月で123キロから38キロダイエットし、85キロになったと報告。2030年には65キロにしたいと