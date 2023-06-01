プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉と豆腐のチャンプルー」 「ソラ豆のアンチョビ炒め」 「ワカメとツナのマヨサラダ」 の全3品。 メインは野菜たっぷり栄養満点チャンプルー！副菜は旬の食材を使って！【主菜】豚肉と豆腐のチャンプルー 素材の旨味が味わえるチャンプルーです。 ©Eレシピ 調理時間：25分 カロリー：530Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜