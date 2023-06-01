【今日の献立】2026年5月2日(土)「豚肉と豆腐のチャンプルー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉と豆腐のチャンプルー」 「ソラ豆のアンチョビ炒め」 「ワカメとツナのマヨサラダ」 の全3品。
メインは野菜たっぷり栄養満点チャンプルー！ 副菜は旬の食材を使って！
【主菜】豚肉と豆腐のチャンプルー
素材の旨味が味わえるチャンプルーです。
調理時間：25分
カロリー：530Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
木綿豆腐 150~200g
玉ネギ 1/4個
ニンジン 1/4本 白菜 2枚
シイタケ (生)2個
溶き卵 2個分
＜調味料＞
酒 大さじ1.5
しょうゆ 小さじ2
鶏ガラスープの素 大さじ1/2
塩 適量 かつお節 1袋
サラダ油 大さじ1
白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸と笠に切り分ける。軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。
2. フライパンに残りのサラダ油を加えて中火で熱し、玉ネギ、ニンジン、白菜、シイタケを炒め合わせる。少ししんなりしたら、木綿豆腐を手でザックリちぎりながら加え、炒め合わせる。
3. 全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、全体に炒め合わせる。(1)の豚バラ肉を戻し入れて溶き卵をまわし入れ、卵に火が通ったら器に盛り、かつお節をかける。
【副菜】ソラ豆のアンチョビ炒め
ホクホクのソラ豆を使ってアンチョビとベーコンの塩気がワインにも合います。
調理時間：10分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
アンチョビ 1~2尾 ニンニク (みじん切り)1/2片分
オリーブ油 小さじ2
粗びき黒コショウ 少々
【副菜】ワカメとツナのマヨサラダ
材料を切って混ぜるだけ！
調理時間：5分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
ツナ (缶)35g
スプラウト 1/2パック マヨネーズ 小さじ1~1.5
だししょうゆ 小さじ1
メインは野菜たっぷり栄養満点チャンプルー！ 副菜は旬の食材を使って！
【主菜】豚肉と豆腐のチャンプルー
素材の旨味が味わえるチャンプルーです。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：530Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)150~160g
木綿豆腐 150~200g
玉ネギ 1/4個
ニンジン 1/4本 白菜 2枚
シイタケ (生)2個
溶き卵 2個分
＜調味料＞
酒 大さじ1.5
しょうゆ 小さじ2
鶏ガラスープの素 大さじ1/2
塩 適量 かつお節 1袋
サラダ油 大さじ1
【下準備】豚バラ肉は長さ4cmに切る。木綿豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをして15分置き、水気をきる。玉ネギは縦薄切りにする。ニンジンは皮をむき、拍子木切りにする。
©Eレシピ
白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸と笠に切り分ける。軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油小さじ1を熱して豚バラ肉を炒め、焼き色がついたらいったん取り出す。
©Eレシピ
2. フライパンに残りのサラダ油を加えて中火で熱し、玉ネギ、ニンジン、白菜、シイタケを炒め合わせる。少ししんなりしたら、木綿豆腐を手でザックリちぎりながら加え、炒め合わせる。
©Eレシピ
3. 全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、全体に炒め合わせる。(1)の豚バラ肉を戻し入れて溶き卵をまわし入れ、卵に火が通ったら器に盛り、かつお節をかける。
©Eレシピ
【副菜】ソラ豆のアンチョビ炒め
ホクホクのソラ豆を使ってアンチョビとベーコンの塩気がワインにも合います。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ソラ豆 9~10本 ベーコン (ブロック)70g
アンチョビ 1~2尾 ニンニク (みじん切り)1/2片分
オリーブ油 小さじ2
粗びき黒コショウ 少々
【下準備】ソラ豆はサヤから取り出し、分量外の塩を入れた熱湯でサッとゆで、薄皮をむく。ベーコンは幅5mmの棒状に切る。アンチョビはみじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油、アンチョビ、ニンニクを入れて弱めの中火にかける。香りがたってきたらベーコン、ソラ豆を加え、少し焼き色がつくまで炒める。粗びき黒コショウを振り、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ワカメとツナのマヨサラダ
材料を切って混ぜるだけ！
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）ワカメ (生:ゆで)30g
ツナ (缶)35g
スプラウト 1/2パック マヨネーズ 小さじ1~1.5
だししょうゆ 小さじ1
【下準備】ワカメはサッと水洗いし、食べやすい大きさに切る。ツナはザルに上げ、油をきる。スプラウトは根元を切り落とす。
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【作り方】1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ