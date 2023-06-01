プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉と豆腐のチャンプルー」 「ソラ豆のアンチョビ炒め」 「ワカメとツナのマヨサラダ」 の全3品。
メインは野菜たっぷり栄養満点チャンプルー！　副菜は旬の食材を使って！

【主菜】豚肉と豆腐のチャンプルー
素材の旨味が味わえるチャンプルーです。

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調理時間：25分
カロリー：530Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

豚バラ肉  (薄切り)150~160g
木綿豆腐  150~200g
玉ネギ  1/4個
ニンジン  1/4本 白菜  2枚
シイタケ  (生)2個
溶き卵  2個分
＜調味料＞
  酒  大さじ1.5
  しょうゆ  小さじ2
  鶏ガラスープの素  大さじ1/2
  塩  適量 かつお節  1袋
サラダ油  大さじ1

【下準備】

豚バラ肉は長さ4cmに切る。木綿豆腐はキッチンペーパーで包み、重しをして15分置き、水気をきる。玉ネギは縦薄切りにする。ニンジンは皮をむき、拍子木切りにする。

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白菜は食べやすい大きさの削ぎ切りにする。シイタケは石づきを切り落として汚れを拭き取り、軸と笠に切り分ける。軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油小さじ1を熱して豚バラ肉を炒め、焼き色がついたらいったん取り出す。

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2. フライパンに残りのサラダ油を加えて中火で熱し、玉ネギ、ニンジン、白菜、シイタケを炒め合わせる。少ししんなりしたら、木綿豆腐を手でザックリちぎりながら加え、炒め合わせる。

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3. 全体に炒められたら＜調味料＞の材料を加え、全体に炒め合わせる。(1)の豚バラ肉を戻し入れて溶き卵をまわし入れ、卵に火が通ったら器に盛り、かつお節をかける。

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【副菜】ソラ豆のアンチョビ炒め
ホクホクのソラ豆を使ってアンチョビとベーコンの塩気がワインにも合います。

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調理時間：10分
カロリー：186Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ソラ豆  9~10本 ベーコン  (ブロック)70g
アンチョビ  1~2尾 ニンニク  (みじん切り)1/2片分
オリーブ油  小さじ2
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

ソラ豆はサヤから取り出し、分量外の塩を入れた熱湯でサッとゆで、薄皮をむく。ベーコンは幅5mmの棒状に切る。アンチョビはみじん切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油、アンチョビ、ニンニクを入れて弱めの中火にかける。香りがたってきたらベーコン、ソラ豆を加え、少し焼き色がつくまで炒める。粗びき黒コショウを振り、器に盛る。

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【副菜】ワカメとツナのマヨサラダ
材料を切って混ぜるだけ！

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調理時間：5分
カロリー：70Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ワカメ  (生:ゆで)30g
ツナ  (缶)35g
スプラウト  1/2パック マヨネーズ  小さじ1~1.5
だししょうゆ  小さじ1

【下準備】

ワカメはサッと水洗いし、食べやすい大きさに切る。ツナはザルに上げ、油をきる。スプラウトは根元を切り落とす。

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【作り方】

1. 全ての材料を混ぜ合わせ、器に盛る。

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