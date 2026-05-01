菊川あすかによる小説『大奥の御幽筆～最後の恋文～』が、ことのは文庫より5月20日に刊行される。同日より電子書籍の配信も開始される。 【画像】表紙では二人がついに……！？『大奥の御幽筆～最後の恋文～』 本作は、霊視の力を持つ奥女中・里沙と、記憶を失った侍の亡霊・佐之介が、大奥に現れる亡霊たちの心残りを解き明かしていくお江戸人情ファンタジーシリーズの完結巻。