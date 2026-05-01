グラビアアイドルの似鳥沙也加が、4月28日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)5月5・12日合併号で表紙を飾り、フォトブックとして登場した。 【写真】バックショットからうかがえる挑発的な曲線美 エッジの利いたグラビアを表現し続ける似鳥。心地いいジャージやスウェットからのぞく、柔らかそうなマシュマロや、大胆なバックショットからは匂い立つような挑発ボディを拝むことができる。 似鳥は1993年生まれ、福岡県出身