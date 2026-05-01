サントリー所属の女子プロゴルファー・渋野日向子（27）は4月26日に自身のInstagramを更新し、愛犬の朔が少し前に旅立ったことを報告した。投稿では「今日は少し私の家族のお話を」と切り出し、大切な家族である朔との別れが突然だったことや、今も受け止めきれていない胸中をつづっている。 【画像】「足長すぎ」安田祐香のミニスカ美脚に視線集中JLPGAアワード登壇姿が話題「誰かわかりませんでした」「