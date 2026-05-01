サントリー所属の女子プロゴルファー・渋野日向子（27）は4月26日に自身のInstagramを更新し、愛犬の朔が少し前に旅立ったことを報告した。投稿では「今日は少し私の家族のお話を」と切り出し、大切な家族である朔との別れが突然だったことや、今も受け止めきれていない胸中をつづっている。

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公開された写真では、青や紫のアジサイが咲く緑豊かな場所で、シェパードの朔がカメラを見つめるように座っている。投稿にはほかにも、ボール遊びをする姿やケージに入ったショット、夕焼けを背景にした愛犬の写真などが並び、渋野が朔と過ごしてきた日々が静かに伝わってくる。渋野は「寂しいけど、寂しすぎるけど、これからも朔と共に全力で戦ってまいります」とつづり、大切な家族への思いを込めていた。

【画像】アジサイの前で座る渋野の愛犬・朔（画像は渋野日向子公式Instagramより引用）

渋野のInstagramは12.2万人を超えるフォロワーを抱えており、競技中の姿だけでなく、家族や愛犬との日常にも関心が寄せられてきた。朔はヘッドカバーやヤーデージブックカバーなどにもなってきた存在で、ファンにとっても渋野を支えてきた大切な家族として親しまれていた。