◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)巨人の先発・田中将大投手は6回途中3失点で降板となりました。今季2勝目を甲子園のマウンドであげていた田中投手。それ以来となる甲子園のマウンドにあがると、初回には1アウトから連打を浴び満塁のピンチを招きます。それでも後続を打ち取り、無失点にしのぎました。直後には打線が奮起。対する阪神・村上頌樹投手の前に2回、四死球で無死満塁の好機をつかむと平山功太選手のタ