◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)

巨人の先発・田中将大投手は6回途中3失点で降板となりました。

今季2勝目を甲子園のマウンドであげていた田中投手。それ以来となる甲子園のマウンドにあがると、初回には1アウトから連打を浴び満塁のピンチを招きます。それでも後続を打ち取り、無失点にしのぎました。

直後には打線が奮起。対する阪神・村上頌樹投手の前に2回、四死球で無死満塁の好機をつかむと平山功太選手のタイムリーで2点を先制します。さらに3回には先頭からの連打で好機をつかむと、ダルベック選手がリーグトップに並ぶ7号3ランを放ちました。

援護を受けた田中投手は2回を無失点に抑えるも、3回には2アウトから満塁のピンチを招き、坂本誠志郎選手の2点タイムリーを浴びます。さらなる失点を防ぐも、ベンチに戻る際には顔をグラブで覆い、悔しそうに声をあげる様子も見せました。

5回には二者連続で三振を奪い、三者凡退。それでも6回には2本のヒットと四球で、1アウト満塁のピンチを招きます。この時点で投球数は104球に達し、阿部慎之助監督は決断。降板を伝え、2番手・船迫大雅投手をマウンドに送りました。その後、船迫投手は押し出し四球。しかし後続を併殺打に取り、リードを守りました。

田中投手は5回と1/3で104球を投げて、被安打8、奪三振8、与四球4、3失点。勝利投手の権利を手に降板しています。