寄贈された本を通じて交流できる施設が宇部市のショッピングセンターにオープンしました。ゆめタウン宇部にオープンしたのはまちライブラリーです。1日は関係者が集まり、オープニングセレモニーが行われました。まちライブラリーは「お気に入りの本を誰かに読んでほしい」と全国から寄贈された本がおよそ8000冊並びます。本には寄贈者の思いや本のおすすめポイントが書かれたメッセ