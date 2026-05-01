寄贈された本を通じて交流できる施設が宇部市のショッピングセンターにオープンしました。



ゆめタウン宇部にオープンしたのはまちライブラリーです。



1日は関係者が集まり、オープニングセレモニーが行われました。



まちライブラリーは「お気に入りの本を誰かに読んでほしい」と全国から寄贈された本がおよそ8000冊並びます。





本には寄贈者の思いや本のおすすめポイントが書かれたメッセージが入っています。手にした人はメッセージを読んで好みの本を探したり、読み終わった後は感想を書いたりして人とのつながりを感じられる交流施設となっています。利用者「本じゃなくてメッセージを読んだら寄付した人の気持ちがわかってとても良い」全国には1300か所、県内では6か所目でおよそ2万冊が収容できる西日本で最大の規模だということです。初日は、宇部市の篠粼市長が読み聞かせをしました。読み聞かせの様子「おじいさんはカブを抜こうとしました。うんとこしょどっこいしょ」利用者「上の子もいるんですけど絵本が大好きなのでまた読みにきたい」「ここから友達の輪が広がったりするのかなって」まちライブラリー礒井 純充代表理事「みなさんの生活の一部になってほしいここにくることが楽しみ勉強するとはかどる、子育てすると孤独にならないとかどこにも行きたくないからここで過ごしたいという場所になってほしい」まちライブラリーは誰でも利用でき会員（無料）になれば本を借りることも出来るということです。