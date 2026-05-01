軽乗用車が男子小学生に接触 鹿児島市の市道で、1日午後、軽乗用車が男子小学生に接触する事故がありました。 鹿児島南警察署によりますと、鹿児島市郡元町の新川沿いの市道で1日午後3時ごろ、郡元1丁目方向から唐湊4丁目方向に向かっていた軽乗用車と、小学校から下校中で、道路を横断していた男子児童（7）が接触しました。 男子児童病院に搬送も軽症 この事故で、男子児童が左足にけがをし、病院に搬送されましたが軽傷で