トランプ大統領が参加した夕食会会場の近くで起こった銃撃事件。逮捕された、コール・アレン容疑者の事件前日の様子が公開された。【映像】“武器”を身につけ鏡の前に立つ自撮り写真公開された防犯カメラの映像では、アレン容疑者が事件の前日、近くのホテルの廊下を歩く姿が捉えられている。また、容疑者がホテル内のジムや周辺を歩き回り、注意深く見回す姿も確認できる。ホテルの部屋で犯行の準備を進めていたとみられる