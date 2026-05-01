お笑い芸人、おばたのお兄さん（37）が1日、東京・深沢にある日体大世田谷キャンパスで行われた「エッサッサ100周年記念イベント」に参加した。「エッサッサ」は1926年に同大で生まれた応援スタイル。この日は在校生と卒業生ら744人が集まり、伝統の継承と発展、そして地域社会への貢献を目的に披露した。おばたのお兄さんは2011年（平23）3月に体育学部を卒業したOB。この日はスペシャルゲストとして司会で会場を盛り上げた。また