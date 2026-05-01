こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、200種類以上の文字盤が利用可能なXiaomi（シャオミ）の高精細スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 シャオミ(Xiaomi) Watch S4 41mm スマートウォッチ 1.32インチ AM