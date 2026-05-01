こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

現在、200種類以上の文字盤が利用可能なXiaomi（シャオミ）の高精細スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

シャオミ(Xiaomi) Watch S4 41mm スマートウォッチ 1.32インチ AMOLED高輝度ディスプレイ 8日間持続可能 ヘルスモニタリング 睡眠レポート GNSS搭載 転倒検知 150種スポーツモード IP54防滴 ブラック 17,980円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

1500nit高輝度と解像度466×466で、屋外でもディスプレイの視認性が高い！ Xiaomiの「Watch S4」が過去最安値ですよ

41mmのコンパクトデザインと1.32インチAMOLEDディスプレイを搭載したXiaomi（シャオミ）の高精細スマートウォッチ「Xiaomi Watch S4 41mm」が、現在、Amazonで10%オフと過去最安値！

解像度466×466、352PPI、60Hzのリフレッシュレートを備えたAMOLEDディスプレイを採用。

最大1500nitのHBM輝度に対応しており、屋外でも視認性が高いのが特長です。

サイズは直径41mm、厚さ9.5mm・重量32gと軽量で、長時間の装着でもストレスを感じません。

素材にはプレミアムステンレススチールを採用し、耐久性だけでなく、高級感も演出してくれます。

200種類以上のフェイスと高精度な健康管理機能、毎日あなたをサポート

エレガントなデザインから個性的なデザインまで200種類以上のウォッチフェイスが選択可能。

動物デザインなど遊び心ある表示も用意されています。

高精度心拍数モジュールによるリアルタイム計測に加え、睡眠分析や0.1℃単位の皮膚温度測定にも対応。

24時間血中酸素飽和度モニタリングや月経周期予測など、日常の体調管理を包括的にサポートします。

バッテリーは最大8日間（軽度使用）持続し、GNSS（L1＋L5）による高精度測位や、5ATM防水、転倒検知などの安全機能も搭載。

機能性とデザインを高い次元で叶えた1本ですよ。

シャオミ(Xiaomi) Watch S4 41mm スマートウォッチ 1.32インチ AMOLED高輝度ディスプレイ 8日間持続可能 ヘルスモニタリング 睡眠レポート GNSS搭載 転倒検知 150種スポーツモード IP54防滴 ブラック 17,980円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品はこちら

なお、上記の表示価格は2026年5月1日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「AmazonスマイルSALE」