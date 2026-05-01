なんとなく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんなときにオレぺが提案したいのが、味つけがピタッと決まるシンプルな配合、「味つけ黄金比率」です！量りやすく覚えやすいように工夫した、試作を重ねてたどり着いた自信作。今回は、えびのプリッとした食感が楽しめる「えびのチリソース炒め」をご紹介します。たとえば、「エビチリ（えびのチリソース炒め）」の味つけなら。チリソースの黄金比率このチリソースって