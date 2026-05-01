高知市教育委員会が小学校に入る前の子どもの入学に関する相談内容がわかる書類を誤って廃棄していたことが、5月1日分かりました。高知市教育委員会によりますと、3月17日に市内の幼稚園から、小学校に入る前の子どもの入学に関する相談内容が分かる書類が、特別支援教育課に提出されました。提出されたのは1人分で、受け取った職員が封筒から書類を取り出して保管するなど、課のルールにそって作業をしていたということです