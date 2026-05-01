日本バドミントン協会は１日、４月に世界バドミントン連盟が決定した「１５点制」について対応方針を発表。世界連盟は２７年１月４日から現在の「３ゲーム×２１点制」に代わり「３ゲーム×１５点制」を採用する方針だが、日本バドミントン協会主催・主管の国内大会では２６年より前倒しで段階的に導入する。２７年から２８年ロサンゼルス五輪出場権を巡るレースが始まることから選手に早く適応できるようにすること、大会運営