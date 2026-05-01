山形県東根市の中学校で起きた、いじめの疑いがある問題で、市の教育委員会は、きょう事実関係を調査する第三者委員会を設置したと発表しました。 この問題は、2022年度に市立中学校に通っていた当時中学1年の女子生徒が、複数の生徒から悪口を言われるなどのいじめを受けた疑いがあるものです。女子生徒は適応障害を発症するなどしたといい、不登校となった時期もあったということです。 保護者の求めに応じて第三者委員会の設