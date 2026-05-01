◆アイスショー「ブルーム・オン・アイス」大阪公演（１日、兵庫・尼崎市尼崎スポーツの森）２月に行われたミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（ともに木下グループ）組が出演するアイスショー「ブルーム・オン・アイス」が１日、兵庫・尼崎市で開演した。４月２５日にプロ転向を表明した２人は、同２８日の引退会見後、初の