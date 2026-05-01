4月29日未明、群馬県渋川市の国道で男性がバイクで倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡する事故があった。 目撃者は「バイクと人が倒れていて、ひいた車が逃走した」と110番通報。現場の路上では野口正己さんが倒れていたほか、なぜか近くにシカが倒れていた。野口さんのそばには転倒したバイクがあり、警察はバイクで走っていた野口さんが路上でシカと衝突して転倒した可能性があり、その後2台の車に次々にひかれたとみ