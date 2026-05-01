株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、現在の保有株を紹介した。あわせて株主優待も写真付きで紹介し、カタログギフトで選んだ物を伝えた。【画像】配当利回り4.9%！紹介した桐谷さんの保有株＆優待定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「4月末が締め切りのカタログギフトもたくさんあります。今日はお昼前に起きたので、Hameeの優待を選びました。