資産7億円の桐谷さん、保有株を写真付きで紹介「配当利回り4.9%」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、現在の保有株を紹介した。あわせて株主優待も写真付きで紹介し、カタログギフトで選んだ物を伝えた。
【画像】配当利回り4.9%！紹介した桐谷さんの保有株＆優待
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「4月末が締め切りのカタログギフトもたくさんあります。今日はお昼前に起きたので、Hameeの優待を選びました。ハミィの株価は」と保有株を紹介。
続けて「配当利回り4.9%なのでお買い得です。100株保有で、1500円のクーポンが年2回。私は今回写真右のものを選びました」と伝えている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【画像】配当利回り4.9%！紹介した桐谷さんの保有株＆優待
定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「4月末が締め切りのカタログギフトもたくさんあります。今日はお昼前に起きたので、Hameeの優待を選びました。ハミィの株価は」と保有株を紹介。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。