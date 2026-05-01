人気漫画『ブラッククローバー』（ブラクロ）が、本日5月1日発売の『ジャンプGIGA 2026 SPRING』にて最終回を迎えた。2015年の連載スタートから11年の歴史に幕を下ろした。最終回はアスタVSユノの魔法帝決定戦が描かれた物語が一挙3話で掲載されており、ネット上ではファンより「ブラッククローバー完結か…11年間ずっと見てきたけど本当に面白い漫画だった」などの声があがっている。【動画】アニメ続編やるぞ！公開された『ブ