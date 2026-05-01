ゴールデンウィーク期間中「お出かけ派」も「おうち派」も気になるのは出費ではないだろうか。そこで「イット！」はゴールデンウィークの“お得スポット”をさぐった。割引価格でお腹いっぱいに背脂醤油ラーメンで人気の「ラーメン魁力屋」（本社：京都市）ではゴールデンウィーク期間に合わせ、公式アプリを利用した“太っ腹企画”を実施している。100回以上通っているという常連さんの一人はこのキャンペーンを目当てに来店した