ゴールデンウィーク、定食半額も　身近な“割引きグルメ”や「0円スポット」を調査　4日・5日は東京都内で「入園無料」いろいろ

ゴールデンウィーク期間中「お出かけ派」も「おうち派」も気になるのは出費ではないだろうか。

そこで「イット！」はゴールデンウィークの“お得スポット”をさぐった。

割引価格でお腹いっぱいに

背脂醤油ラーメンで人気の「ラーメン魁力屋」（本社：京都市）ではゴールデンウィーク期間に合わせ、公式アプリを利用した“太っ腹企画”を実施している。

100回以上通っているという常連さんの一人はこのキャンペーンを目当てに来店したという。

常連客：

今日は味噌ラーメンと唐揚げの定食セットで。ここのクーポンってとこ押すと割引券がずらっと表示される。

お目当ては期間中、毎日届くクーポン。

ラーメンとセットで注文できる人気定食が通常319円のところ、半額の159円に。

対象は焼きめし、唐揚げ、ぶたから、餃子の4種類。

さらにご飯の増量が無料だ。

中には、半額と聞いてその場でアプリをダウンロードする客の姿もあった。

この時期のサービスについて担当者は…。

株式会社魅力屋 広報担当 永澤奈穂美さん：

魁力屋にまだ足を運んで頂いたことのないお客様にも、ぜひお得に食べられることをきっかけにお店に来て頂けたらと思います。

続いて取材班が向かったのはアツアツの鉄板で味わうステーキが看板の「ペッパーランチ」。

ゴールデンウィーク限定でステーキが特別価格になるという。

売れ筋の「ワイルドジューシーステーキ」は通常メニューにはない110グラムが割安の980円と1000円でおつりが来る価格に。

さらに150グラム以上の通常サイズも最大23％オフになり、本格ステーキの美味しさをいつもより気軽に楽しむことができそうだ。

身近な場所での“ゴールデンウィーク価格”他にも

榎並大二郎キャスター：

ゴールデンウィークはグルメ以外にも“特別価格”で楽しめるポイントがまだあります。

まず、お子さんに特別な体験をさせたいけれど、どこも混雑しているし高い…そんな時にいかがでしょうか。

東京湾を周遊する「江戸前汽船」では、（4月25日から）6月30日までの期間限定で、小学生以下なら期間中はいつでも一律1100円です。

これは最大80%オフで屋形船に乗船できるもので、ルートは新木場桟橋から豊洲方面を抜けて、東京湾の海風を感じながら「レインボーブリッジ」をくぐりお台場周辺を巡ります。

そしてこのお値段、乗船料だけではなく、自分たちで鉄板を囲むもんじゃ焼きの食べ放題と飲み放題もついています。

大人1人につき子ども2人までが対象で、ゴールデンウィーク期間中の予約は埋まり始めているということですが、5月末までなのでチェックしてみてください。

4日と5日は「０円」も

榎並キャスター：

続いては「カレンダーをチェック！」です。

注目は「みどりの日」と「こどもの日」です。お出かけしやすい“0円スポット”もあるんです。

5月4日「みどりの日」は、東京都内のいろいろなおでかけスポットが“入園無料”になるんです。

例えばおなじみ「葛西臨海水族園」は500種を超える世界中の海や身近な水辺の生き物と出会える水族館です。

大水槽で群泳するクロマグロや、国内最大級の展示場で泳ぎ回るペンギンの姿などが人気です。

そして約160種の動物が飼育されている「井の頭自然文化園」も無料になります。

リスと同じ空間で間近に様子を観察したりモルモットと触れあったり、ミニ遊園地もあるので大人も子どもも一日中楽しめそうです。

さらに国の名勝に指定された文化財庭園「旧古河庭園」では4月29日から「2026春のバラフェスティバル」が開催中です。

およそ100種類200株のバラと重厚な洋館を鑑賞することができるそうです。

これらは一部なので、東京都のホームページを確認してみてください。

また、翌5日の「こどもの日」は、対象の施設で中学生以下が無料になる他、多摩動物公園は5月5日が開園記念日で、すべての来場者が無料となるそうです。

（「イット！」4月30日放送より）