今朝(5月1日)は、関東に活発な雨雲が広がっています。関東では昼過ぎにかけても雨で、激しい雨や雷雨の所もあるでしょう。沿岸部は風も次第に強まります。交通の乱れに注意が必要です。空気はヒンヤリで、気温が上がるのは夕方以降となりそうです。今朝活発な雨雲広がる南部を中心にザーザー降りに今朝(5月1日)は、関東に活発な雨雲が広がっています。南部ほど雨脚が強まっており、午前9時までの1時間に、横浜市で14.5ミリ、東