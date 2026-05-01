今朝(5月1日)は、関東に活発な雨雲が広がっています。関東では昼過ぎにかけても雨で、激しい雨や雷雨の所もあるでしょう。沿岸部は風も次第に強まります。交通の乱れに注意が必要です。空気はヒンヤリで、気温が上がるのは夕方以降となりそうです。

今朝 活発な雨雲広がる 南部を中心にザーザー降りに

今朝(5月1日)は、関東に活発な雨雲が広がっています。

南部ほど雨脚が強まっており、午前9時までの1時間に、横浜市で14.5ミリ、東京都心で12.0ミリなど神奈川や東京の広い範囲で10ミリを超え、館山市で16.5ミリなど千葉県も南部を中心にザーザー降りの雨となっています。

昼過ぎにかけて断続的に雨強まる 激しい雨や雷雨も 気温が上がるのは夕方以降

関東では昼過ぎにかけても、たびたび雨脚が強まるでしょう。道路が冠水するほど激しく降る所もありそうです。比較的短い時間で雨量が増加します。川や用水路は、急に増水する危険がありますので、むやみに近づかないようにしてください。また、沿岸部では、雨だけではなく風も次第に強まるでしょう。激しい雨や強風による交通の乱れに注意が必要です。

夕方以降は、まとまった雨雲が離れますが、大気の不安定な状態が続くでしょう。いったん雨がやんでも、山沿いを中心に、にわか雨や雷雨の所がありそうです。



最高気温は、昨日30日よりも高く、20℃から22℃くらいでしょう。ただ、気温が上がるのは夕方以降となりそうです。昼頃にかけては12℃から15℃くらいで経過する所がほとんどで、上着がないとヒンヤリするでしょう。

なお、明日2日(土)と3日(日・祝)は晴れて、日中の気温は広く25℃を超える見込みです。気温の変動が大きくなりますので、体調を崩さないよう、お気を付けください。