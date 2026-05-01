ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 【テーラーメイド】Qi35 MAX LITEウィメンズ レスキュー 長い距離が不安な人の強い味方になってくれそう！ 長い距離がラクに打てるクラブは、スコアメイクに必須な私。フェアウェイウッドは難しいけど、ユーティリティは苦手じゃない。ただ、「積極