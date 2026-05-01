軽いのに長い距離も安定して打てる！シニアやミス予防におすすめのクラブ

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【テーラーメイド】Qi35 MAX LITE ウィメンズ レスキュー

長い距離が不安な人の強い味方になってくれそう！

長い距離がラクに打てるクラブは、スコアメイクに必須な私。フェアウェイウッドは難しいけど、ユーティリティは苦手じゃない。ただ、「積極的に使いたい！」と思えるほどではないので、もっと自信をもって打てるモデルはないものか……と思って、試してみたのがテーラーメイドの「Qi35 MAXLITE ウィメンズ レスキュー」です。

まず、構えたときに安心感があり、プレッシャーを感じずにスッと振れる感じが◎。実際に打ってみると、飛距離も方向性もすごく安定する！ 今回は練習場で試したのですが、5球連続で同じような高さで、同じようなエリアに飛んでくれました。

軽めのクラブだけど振るとしっかりヘッドが効いてくれて、遠心力を使って遠くへキレイに飛ばせる感覚。とても心強いクラブなので、長い距離のショットでミスが多い女性や、軽量を好むグランドシニアにもオススメです！

Spec

● 体積／109cc（#5）

● ロフト角／ 27度（#5）

● 長さ／38.25インチ（#5）

● 重さ／約326g（#5・フレックスA）

● シャフト（フレックス）／2025 ELDIO TM40（L、A）

● 価格／5万600円

積極的に使いたくなる安定感あり！

須能八子 ベストスコア103

近年の残暑の厳しさと長さから、秋物ウエアの傾向も変化。半袖で過ごす期間が確実に長くなっているので、夏物と同じ機能を備えた半袖が増えている。今やカラーや素材で季節感を出した「秋仕様の半袖」はマスト。それにしても、日本の気持ちのいい秋はどこへ行ってしもたんや……。

いかがでしたか？ ぜひ、みなさんも手に取ってみてください！

●問い合わせ／テーラーメイドゴルフ

https://www.taylormadegolf.jp