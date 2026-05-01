1日午前0時10分ごろ、北海道稚内市の住宅で「火の手が上がっている」と近くの住民から110番があった。木造2階建て住宅が全焼し、性別不明の2遺体が見つかった。住人の70代女性と40代の息子と連絡が取れず、道警稚内署は身元の確認を進めるとともに出火原因を調べている。