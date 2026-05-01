4月18日（土）、フェスティバルホール（大阪市北区）にて大阪に拠点を置く4つのオーケストラが一堂に会し、演奏するコンサート、第64回大阪国際フェスティバル2026「大阪4オケ2026『4オケは踊る♫』」が開催された。個性あふれる4つのオーケストラを紹介すると共に、大阪のクラシック音楽事情を考える。（本文敬称略）大阪にある4つのオーケストラ公益社団法人日本オーケストラ連盟のウェブサイトによると、現在正会員が27団